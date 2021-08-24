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- Hatay'da 5'i flamingo 9 kuşu vuran avcıya, 28 bin lira ceza kesildi
Hatay'da 5'i flamingo 9 kuşu vuran avcıya, 28 bin lira ceza kesildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuşların göç noktası olarak bilinen Milleyha Sulak Alan'da kaçak avlanarak 5 flamingonun da bulunduğu yabani kuşları vuran bir kişiye 28 bin 491 bin TL ceza kesildi.
- DHA
- 24.08.2021 - 18:37
İl Emniyet Müdürlüğü ve Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrollerde bir kişinin koruma altındaki yaban hayvanlarını avladığı bilgisine ulaştı.
5'İ FLAMİNGO 9 KUŞU VURDU
Kuşların göç noktası olarak bilinen Milleyha Sulak Alan'da avlandığı belirlenen şüpheliyi gözaltına alan ekipler, takozsuz tüfek bulundurması nedeniyle bin 191 TL idari, avlamış olduğu 5 flamingo, 1 gri balıkçıl, 2 erguvani balıkçıl ve 1 gecebalıkçılı için 27 bin 300 TL tazminat olmak üzere 28 bin 491 TL para cezası uyguladı.