Hatay'da 5'i flamingo 9 kuşu vuran avcıya, 28 bin lira ceza kesildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuşların göç noktası olarak bilinen Milleyha Sulak Alan'da kaçak avlanarak 5 flamingonun da bulunduğu yabani kuşları vuran bir kişiye 28 bin 491 bin TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrollerde bir kişinin koruma altındaki yaban hayvanlarını avladığı bilgisine ulaştı.

5'İ FLAMİNGO 9 KUŞU VURDU

Kuşların göç noktası olarak bilinen Milleyha Sulak Alan'da avlandığı belirlenen şüpheliyi gözaltına alan ekipler, takozsuz tüfek bulundurması nedeniyle bin 191 TL idari, avlamış olduğu 5 flamingo, 1 gri balıkçıl, 2 erguvani balıkçıl ve 1 gecebalıkçılı için 27 bin 300 TL tazminat olmak üzere 28 bin 491 TL para cezası uyguladı.