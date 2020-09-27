Hatay'da ailece koronavirüse yakalanan okul müdürüne, müzikle moral verdiler

Ailesi ile birlikte koronavirüse yakalanan okul müdürüne, mahallenin müzik ekibi moral verdi. Okul müdürü, kendisine yapılan jeste teşekkür etti.

Hatay'ın Payas ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde oturan Payas Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlköğretim Okulu Müdürü Umut Çakmak'la beraber 2 ablası ve annesinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Evlerinde kendilerini karantinaya alan aileye mahalleli tarafından sürpriz bir jest yapıldı.

MORAL İÇİN MİNİ KONSER VERİLDİ

Bir müzik ekibi tutan mahalleli, müdüre ve aileye moral olması için mahallede mini konser verdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yapılan jest sonrası mahalleliye teşekkür eden Okul Müdürü Umut Çakmak, "Komşularımıza bu sıkıntılı günlerimizde bizlere jest yaptıkları için çok teşekkür ederiz" dedi.

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