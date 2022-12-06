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    Hatay’da Akdeniz foku görüldü

    Samandağ'da görülen Akdeniz foku, vatandaşlar tarafından kamerayla kayıt altına alındı.
    • 06.12.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:07
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    Hatay’da Akdeniz foku görüldü

    Hatay'ın Samandağ ilçesi kıyılarında, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku görüldü.

    Çevlik bölgesinde kıyıya yakın noktada yüzen Akdeniz foku, sahilde gezen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

    Fokun görüntüleri

    İHA'nın haberine göre; görüntülerde, fokun deniz yüzeyinde yüzmesi ve suya dalıp çıkması yer aldı.

    Hatay’da Akdeniz foku görüldü #1


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