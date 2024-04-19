Hatay'da alaca yalıçapkınının avladığı balıkla zor anları Samandağ ilçesinde alaca yalıçapkınının avladığı balıkla yaşadığı zor anlar, kuş gözlemcisinin objektifine yansıdı.

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İHA

Hatay, doğal güzellikleriyle öne çıkan bir il. Özellikle Samandağ ilçesinde yer alan Milleyha sulak alanı, geniş hayvan popülasyonuyla birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu alan, doğaseverlerin gözdesi haline gelmiş durumda.

Alican Gümüş adlı kuş gözlemcisi, Milleyha sulak alanında suya yakın bölgelerde yaşayan alaca yalıçapkınının balık avını gözlemlemek için objektifini kullanıyor. Gördüğü balığı yakalamaya çalışırken zorlanan bu kuşun çabaları, adeta bir belgesel sahnesini andırıyor.

"Bu doğal anları kaydetmek gerçekten keyif vericiydi"

Kuş gözlemcisi Alican Gümüş, şunları dedi:

Milleyha sulak alanında kuş gözlemi yaparken alaca yalıçapkını bir anda karşımıza çıktı. Kuşun gagasında büyük bir balık olduğunu fark ettik. Balığın büyük olması ve yiyememesiyle kaynaklı balığı dakikalarca sağa sola savurdu. Balığı parçalayarak yemek istemişti ve bir süre balığı alıp başka yere gitti. Bu doğal anları kaydetmek bizim için gerçekten keyif vericiydi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)