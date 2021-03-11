Hatay'da annesinin Oxford'da okuduğunu sandığı kızı emlakçı çıktı

Hatay'da mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un, Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızının yalan söylediği belirlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’nın en eski çiçekçilerinden olan 57 yaşındaki Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor.

15 yıldır çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.

"ÇOCUKLARIN OKUMASI İÇİN ÇABA HARCIYORUM"

Bozkurt, “Eşim gündelik işlerde çalışıyor her zaman da iş bulamıyor. Bazen de bana yardım eder. Ben buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum, evime katkı sunuyorum. Çalışmayı seviyorum. Çocuklarıma, liseye başladıkları günden bu yana katkı sunuyorum, onların okuması için çaba harcıyorum. Buradan kazandığım parayla bir çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdi, kızım da halen yurt dışında Oxford Üniversitesi’nde okuyor.” dedi.

"KADININ EN GÜZEL YERDE OLMASI LAZIM"

Kadınların çalışıp, kendi ayakları üzerinde durabildiğini ve fedakarlığın örneğini gözler önüne seren Bozkurt, “Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir. Kazandığım parayı çocuklarıma harcamak güzel, gücü yeten her kadın isterim ki çalışsın, kendi ayakları üzerinde durabilsin. Kadın en güzel varlıktır, kadının her zaman en güzel yerde olması lazım. Çalışmak ayıp değil, muhtaç olmak ayıptır. Dünya Kadınlar Günü bir gün değil her gün olmalıdır, onlara karşı olan sevgi, saygı her gün olmalı. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

"ONUN İÇİN HER ŞEY BİZİZ"

Oxford Üniversitesi 5’inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen 25 yaşındaki Merve Bozkurt ise, "Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bugünlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari’de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Gülseren Bozkurt'a destek mesajları attı.

Ancak Merve Bozkurt'un Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği, pasaportunun bile olmadığı gün yüzüne çıktı.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi.

İstanbul'da emlakçılık yapan Bozkurt, "Bir hikaye uydurdum ve buna kendimi de inandırdım. Annemi üzdüğüm için çok üzülüyorum." dedi.

















