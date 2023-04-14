Hatay'da arkadaşlarını ve evini kaybeden sporcunun hayali, Fenerbahçe’de oynamak Depremde takım arkadaşlarını kaybeden genç basketbolcu, çadır kentte basketbol sahasında antrenman yaparak, Fenerbahçe hayalinin peşinde koşuyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felakette, kent adeta kimlik değiştirdi.

Binaların yerle bir olduğu Hatay’da 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Harbelioğlu da, basketbol takımındaki arkadaşlarını kaybetti.

Çadır kentte antrenman yapıyor

Evi yıkılan sporcu, ailesiyle çadır kente yerleşti.

Genç yaşta büyük acılar yaşayan sporcu, yine de yılmadı.

Kendi talebi üzerine çadır kente, antrenman yapabilmesi için basketbol potası yerleştirildi.

Hedefinden sapmadı

Şimdi tek başına antrenman yapan Harbelioğlu, formda kalarak tekrar bir takımda yer almak için mücadele veriyor.

Daha önce AGB basketbol takımıyla Türkiye Şampiyonu olan Harbelioğlu, “Çadır kentte kalıyorum, depremde evimiz yıkıldı. Hayalim basketbolcu olmaktı. Depremden önce AGB diye bir takımda oynuyordum, Türkiye Şampiyonu oldu. Sonra oradan İlk Adım diye bir takıma geçtim. Depremde arkadaşlarımı kaybettim, çadır kente geldim. Burada pota için başvurular yaptım. Potayı yaptırdım. Şimdi elimden geldiğince basketbol oynamaya çalışıyorum. Kendi idmanlarımı yapmaya çalışıyorum.” dedi.

Hayali, Fenerbahçe'de oynamak

Fenerbahçe’de oynamanın hayalini kuran genç sporcu, “Hayalim Fenerbahçe takımına katılmaktı. Hem okuyorum hem basketime çalışıyorum olabildiğince. Bilmeyenlere de öğretiyorum. Ben daha önce hiç basketbolu sevmezdim. Sonra bir top aldım elime ve o sevdayı hiç bırakamadım.” dedi.

Takım arkadaşlarından birçoğunu Antakya'da kaybettiğini aktaran Harbelioğlu, şöyle konuştu:

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