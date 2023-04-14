Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.
Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felakette, kent adeta kimlik değiştirdi.
Binaların yerle bir olduğu Hatay’da 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Harbelioğlu da, basketbol takımındaki arkadaşlarını kaybetti.
Çadır kentte antrenman yapıyor
Evi yıkılan sporcu, ailesiyle çadır kente yerleşti.
Genç yaşta büyük acılar yaşayan sporcu, yine de yılmadı.
Kendi talebi üzerine çadır kente, antrenman yapabilmesi için basketbol potası yerleştirildi.
Hedefinden sapmadı
Şimdi tek başına antrenman yapan Harbelioğlu, formda kalarak tekrar bir takımda yer almak için mücadele veriyor.
Daha önce AGB basketbol takımıyla Türkiye Şampiyonu olan Harbelioğlu, “Çadır kentte kalıyorum, depremde evimiz yıkıldı. Hayalim basketbolcu olmaktı. Depremden önce AGB diye bir takımda oynuyordum, Türkiye Şampiyonu oldu. Sonra oradan İlk Adım diye bir takıma geçtim. Depremde arkadaşlarımı kaybettim, çadır kente geldim. Burada pota için başvurular yaptım. Potayı yaptırdım. Şimdi elimden geldiğince basketbol oynamaya çalışıyorum. Kendi idmanlarımı yapmaya çalışıyorum.” dedi.
Hayali, Fenerbahçe'de oynamak
Fenerbahçe’de oynamanın hayalini kuran genç sporcu, “Hayalim Fenerbahçe takımına katılmaktı. Hem okuyorum hem basketime çalışıyorum olabildiğince. Bilmeyenlere de öğretiyorum. Ben daha önce hiç basketbolu sevmezdim. Sonra bir top aldım elime ve o sevdayı hiç bırakamadım.” dedi.
Takım arkadaşlarından birçoğunu Antakya'da kaybettiğini aktaran Harbelioğlu, şöyle konuştu:
Ali Koç'a seslendi
Depremden önce 5 Şubat gecesi maçımız vardı. Orada gördüm en son onları. Ertesi gün hiçbiri yoktu. Şu an 8'inci sınıfım. LGS'ye hazırlanıyorum amacım basketbol için spor lisesine gidip, oradan basketbolcu olarak çıkmak. Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum buradan Fenerbahçe'ye, takım kulübü başkanına sesleniyorum. Lütfen elimden geldiğince çalışıyorum, hayalim sadece Fenerbahçe basketbol takımına geçip basketbolcu olmak.