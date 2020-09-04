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    Hatay'da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu

    İnci gerdanı olarak adlandırılan Asi Nehri, yine su sümbülleri ile doldu. Parçalar halinde ilerleyen su sümbülleri, şehir merkezine kadar ulaştı. Su sümbüllerinin toplanması için çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 13:12
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 13:12
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    Hatay'da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu

    Hatay'ın simgesi haline gelen Asi Nehri, Lübnan’dan başlayarak Suriye sınırını aşıp Türkiye'ye ulaşıyor.

    Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin 2018 yılı Aralık ayında üzerini kaplayan su sümbülleri tekrar görüldü.

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Parçalar halinde şehrin merkezi noktasına kadar ilerleyen su canavarları için Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler erkenden çalışma başlattı.

    SU SÜMBÜLLERİ, SUYUN AKIŞINI ENGELLİYOR

    2018 yılında, Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayarak suyun farklı kanallara geçişini engelleyen su sümbüllerinin aynı senaryoyu yaşatmaması için ekipler tedbirleri sıkı tuttu. Köprü direklerinde ve nehir kenarlarında detaylı çalışma başlatıldı.

    Hatay'da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu VİDEO

    SAMANDAĞ'DA DENİZE DÖKÜLÜYOR

    Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve Lübnan’ın Beka Vadisi’nden başlayarak Suriye sınırını da aşarak Türkiye’ye uzanan Asi Nehri, Samandağ ilçesi Meydanköy sahillerinden denize dökülüyor.

    Hatay da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu #1

    Hatay da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu #2

    Hatay da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu #3

    Hatay da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu #4

    Hatay da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu #5

    Hatay da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu #6

    Hatay da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu #7

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