Haberler

Yaşam Haberleri

Hatay'da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu

Hatay'da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu

İnci gerdanı olarak adlandırılan Asi Nehri, yine su sümbülleri ile doldu. Parçalar halinde ilerleyen su sümbülleri, şehir merkezine kadar ulaştı. Su sümbüllerinin toplanması için çalışma başlatıldı.