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- Hatay'da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu
Hatay'da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu
- İHA
- 04.09.2020 - 13:12
- Güncelleme : 04.09.2020 - 13:12
Hatay'ın simgesi haline gelen Asi Nehri, Lübnan’dan başlayarak Suriye sınırını aşıp Türkiye'ye ulaşıyor.
Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin 2018 yılı Aralık ayında üzerini kaplayan su sümbülleri tekrar görüldü.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Parçalar halinde şehrin merkezi noktasına kadar ilerleyen su canavarları için Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler erkenden çalışma başlattı.
SU SÜMBÜLLERİ, SUYUN AKIŞINI ENGELLİYOR
2018 yılında, Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayarak suyun farklı kanallara geçişini engelleyen su sümbüllerinin aynı senaryoyu yaşatmaması için ekipler tedbirleri sıkı tuttu. Köprü direklerinde ve nehir kenarlarında detaylı çalışma başlatıldı.
Hatay'da Asi Nehri, istilacı su sümbülleriyle doldu VİDEO
SAMANDAĞ'DA DENİZE DÖKÜLÜYOR
Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve Lübnan’ın Beka Vadisi’nden başlayarak Suriye sınırını da aşarak Türkiye’ye uzanan Asi Nehri, Samandağ ilçesi Meydanköy sahillerinden denize dökülüyor.