Hatay'da balık ağları, kadınların maharetli elleriyle örülüyor

Samandağ ilçesinde açılan kursta ağ yapımı eğitimi alan Türk ve Suriyeli kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi iş birliğinde Danimarka Mülteci Konseyinin desteğiyle Türk ve Suriyeli kadınlara yönelik ağ örme kursu açıldı.

19 GÜNLÜK KURSA GİRİYORLAR

Toplam 19 gün sürecek kursta yer alan 28'i Suriyeli 40 kadın, haftanın 5 günü gördükleri eğitimle balıkçı ağlarını ilmek ilmek örmeyi, kurşun ve mantar donanımlarını hazırlamayı öğreniyor.

Hatay'da balık ağları kadınların maharetli ellerinde örülüyor-Video

GÜNDE 85 LİRA KAZANIYORLAR

Kursta, günlük 85 lira kazanan kadınlar, ürettikleri balıkçı malzemelerini de satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar ayrıca hak ettikleri sertifikalarıyla balıkçılık sektöründe yer alma fırsatı yakalıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Hatay'da 12 ay boyunca balıkçılık faaliyetinin sürdürüldüğünü söyledi.

SURİYELİ KADINLAR DA İŞ SAHİBİ OLUYOR

Sektörde av araçlarına ihtiyacın sürekli olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Buradaki hanımlarımız, Türk balıkçısının ihtiyaç duyduğu ağları tedarik etme açısından önemli bir görevi yerine getirmiş olacak, bunu yaparken de belli bir kazanç elde edecek. Türk kadınlarıyla birlikte Suriyeli kadınlar da bu işin içerisinde yer alıyor. Balık vermek her zaman faydalı olmuyor, bundan sonraki işlerde 'Balık nasıl tutulur?' konusunda da sürekliliği sağlamak açısından çok önemli bir çalışma."





"BALIKÇILIĞA KADIN ELİNİN DEĞMESİ GURUR VERİCİ"

Türkyılmaz, kurs sonunda kursiyerlere verilen sertifikanın ileride onlara yeni iş kapıları açabileceğini söyledi.

Balıkçılık sektörüne kadın elinin değmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Bizim balıkçılık sektöründe kadın balıkçı sayımız çok azdır. Her ne kadar bu doğrudan denizde avcılık yoluyla olmasa da onlara katkı sağlayabilecek bir sektör ve buralarda kadınların görev alıyor olması da çok değerli." diye konuştu.

EV EKONOMİSİNE VE OKULA HARÇLIĞINA KATKI

Kursiyerlerden 45 yaşındaki Emel Özçelik de kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu anlattı.

Kurs sayesinde evinin giderlerinde eşine yardımcı olduğunu belirten Özçelik, şunları kaydetti:

"Biz kadınlar eşlerimize destek olmak ve evlerimize ekmek götürmek istiyoruz. Bu işe vesile olanlara çok teşekkür ederiz, çok memnunuz. Ev hanımıyım, bazen yevmiyeyle bahçelerde çalışıyorum. Kursa gelerek hem işi öğreniyorum hem de para kazanıyorum. Sertifikamızı aldıktan sonra düzenli bir iş kurmak ve kadınların gücünü herkese göstermek istiyoruz."

Suriyeli kursiyerlerden 19 yaşındaki Maviya el Meri ise "Kurstan arkadaşım aracılığıyla haberdar oldum. İyi ki de haberim oldu. İlk kez ağ örüyorum, biraz zor ama yavaş yavaş öğreniyorum. Öğrenciyim ve üniversiteye gitmek istiyorum. Kursu duyunca geldim ve okul harçlığımı buradan çıkaracağım." dedi.

Kursta Türkçe de öğrenmeye başladığını anlatan Meri, kursun iş öğrenmenin yanında yeni arkadaşlıklar kurması açısından da yararlı olduğunu sözlerine ekledi.