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    Hatay'da bebeği ağlayan sürücü anneye polis yardımı

    Hatay'da bebeği ağlayan sürücü anneye polis yardımı

    Bebeği ağladığı için aracını park alanından çıkarmakta zorlanan kadına trafik polisi Emre Y., yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.
    • 05.11.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 13:53
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    Hatay'ın Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde kafe ve mağazaların yoğunlukla olduğu yol üzerine aracını park eden bir kadın, kısa süre sonra geri geldi.

    Aracına bindiği sırada bebeğinin ağlaması nedeniyle dikkati dağılan anne, park ettiği yerden çıkamadı.

    Bebeği kucağına alıp oyaladı

    Bu sırada caddede görevli olan Trafik Şube Müdürlüğü polis memuru Emre Y., durumu fark ederek anne-kızın bulunduğu aracın yanına gitti.

    Bebeği kucağına alan Emre Y., bir süre oyaladı.

    Hatay'da bebeği ağlayan sürücü enneye polis yardımı VİDEO

    Annesine teslim etti

    Emre Y., aracını park alanından çıkaran anneye bebeği teslim etti.

    Durumu fark edip cep telefonuyla kaydeden çevredekiler, polis memuruna teşekkür etti.

    Hatay da bebeği ağlayan sürücü anneye polis yardımı #1

    Hatay da bebeği ağlayan sürücü anneye polis yardımı #2

    Hatay da bebeği ağlayan sürücü anneye polis yardımı #3

    Hatay da bebeği ağlayan sürücü anneye polis yardımı #4

    Hatay da bebeği ağlayan sürücü anneye polis yardımı #5


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