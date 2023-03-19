Hatay'da berberin açık hava mesaisi Deprem felaketinin yerle bir ettiği Defne ilçesinde, berber Olcay Duman, müşterilerini iş yerinin önünde tıraş etmeye başladı.

Türkiye 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadı.

11 ili buran bu felaketten en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu.

Büyük yıkım yaşanan şehirde hayatın normale dönmesi için adımlar atılmaya devam ediliyor.

Defne ilçesinin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren birçok iş yeri, depremlerde hasar gördü.

Bulvardaki 4 katlı bir binanın zemin katında dükkanı bulunan Olcay Duman, işbaşı yapmaya karar verdi.

Dükkanının önünde müşterilerini ağırlıyor

Depremde hafif hasar gören binadaki dükkanından koltuk ve diğer malzemeleri çıkaran Duman, burada hizmet vermeye başladı.

Olcay Duman, depremde kayınpederinin enkazda kalarak can verdiğini, bazı akrabalarını da yitirdiğini dile getirdi.

Olası bir depremde dükkanın bulunduğu binanın yıkılabileceği endişesiyle iş yerinin önünde müşterilerine hizmet vermeyi düşündüğünü belirten Duman, koltuk ve malzemeleri dışarı çıkardığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnsanlar temizlik istiyor, hijyen istiyor"

"İçeride faaliyet yapamıyoruz, müşteriler de baya sıkıştırdı. İnsanlar tıraş olmak istiyor, temizlik istiyor, hijyen istiyor. Ondan dolayı aklımıza böyle bir şey geldi. Koltuğu dışarı aldık. O şekilde faaliyete yapmaya çalışıyoruz. Birkaç gündür bu şekilde hizmet veriyoruz."

Komşu esnafın da yavaş yavaş dükkanını açmaya başladığını dile getiren Duman, yaraların el birliğiyle sarılacağını ve ilçenin yeniden ayağa kalkacağına inandığını sözlerine ekledi.