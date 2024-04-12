Hatay'da bir mahallede cenaze evinin yemek dağıtması kaldırıldı, artık cenazeye gidenler yemek götürecek Hatay'da bir mahalle muhtarı mahallesinde cenaze yemeğinin kaldırıldığını ilan etti. Mahalleli de bu kuralı, eski geleneğe geri dönüş olarak görerek kabul etti.

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İHA

Türkiye'de cenaze evine yemek götürme geleneği zamanla yerini cenaze evinin yemek dağıtmasına bıraktı.

Gelenek tersine döndü ve günümüzde acılı aileler, evlerine gelen misafirleri ağırlamak için vefat eden kişinin ruhuna dev sofralar kurar hale geldi.

Bu aşamada bazı yerel belediyeler de ailelere katkı sağlayacak hizmetleri devreye aldı.

Ancak, Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir mahallenin muhtarı olan Özcan Kaya, bu uygulamaya "dur" dedi.

Kararı, afiş asarak duyurdu

Kaya, mahallenin her yerini cenaze yemeğinin kaldırıldığını içeren afişlerle donattı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri geride kaldı.

7 bin nüfuslu mahallenin yeni kuralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan 7 bin nüfuslu Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Özcan Kaya, mahallenin yeni muhtarı oldu.

Mahalli kararı destekledi

Muhtar Kaya'nın 2Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür" yazılı afişleri mahalle sakinlerinden de tam destek aldı.

"Cenaze evindeki yemek masrafları ile burs verilebilir"

Cenaze evindeki yemek masraflarının üniversite öğrencilerine burs olarak verebileceğini ifade eden Muhtar Özcan Kaya, toplumun derin yarasına dokunmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

Toplumun reflekslerini böyle harekete geçirmek istedim. Çünkü burada ekonomik ve sosyal olarak toplumun sıkıntıları var. Dolayısıyla da her cenaze evinde, klasik ve moda olmuş gibi yemek programları yapılıyor. Örneğin bir yemek programlarında, inanılmaz derecede halka çok büyük külfet oluyor. Ben bunu ortadan kaldırmak için bu şekil pankartları astım. Eğer illaki bir yere yemek verecekseniz, bunun ekonomik boyutunu düşünün. Ekonomik kısmı üniversiteli öğrencilerimize burs olarak da aktarabilirsiniz gibisinden topluma açıklama yaptım.

"Orası bir cenaze evi, eğlence yeri değil"

Sarıseki Mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Bestami Çelik, ise uygulamayı desteklediklerini şu ifadelerle aktardı:

Seçilen muhtarı takdir ediyorum. Tebrik ediyoruz olması gereken buydu. 3 tane pankart asıldı, çok güzel oldu. Cenazelerde yemek yenmez gerçekten yemek götürülür. Çünkü orası bir cenaze evi, eğlence yeri değil. Muhtarımız da böyle bir pankart astı ve Sarısekililerin de buna uyacağını biliyoruz. Vatandaşların uymasını temenni ediyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)