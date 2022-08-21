Hatay'da caretta carettalar denize ulaştı

Samandağ ilçesinde yumurtalarından çıkan deniz kaplumbağa yavrularının denize yolculuğu başladı.

Deniz kaplumbağaları nisan ayından itibaren yumurtalarını kıyıya bırakıyor ve bu ay da yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağalar kuluçkalarını tamamlayarak denizle buluşuyor.

Türkiye'nin belirli bölgelerinde gerçekleşen bu mucizevi yaşam mücadelesinin yaşandığı yerlerden birisi de Hatay'ın Samandağı ilçesinin kıyıları.

Yumurtaların açılmasına gönüllüler yardım etti

Hatay'ın Samandağ sahilinde kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağaların yuvaları, akademisyenler ve çevre gönüllüleri yardımıyla açıldı.

Hayvanseverlere gün doğumuyla yüzlerini gösteren yavrular kumsaldaki ilerlemelerinin ardından denizle buluştu.

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Yaklaşık 2 bin yuva

AA'nın haberine göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez bölgede yaklaşık 2 bin yuva tespit ettiklerini anlattı.

Yuvaların 400'ünden yavru çıkışı olduğunu ifade eden Sönmez, "Yaklaşık 40 bin yumurtadan 30 bine yakın yavrunun denize ulaştığını tahmin ediyoruz. Yavru çıkışlarımız devam ediyor. Sezon tamamlandığında yaklaşık 2 bin yuvadaki 100 bine yakın yavruyu denize sağlıklı bir şekilde göndermiş olacağız." dedi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile kaplumbağaların korunması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Vatandaşın ilgi odağı oldu

İlçeye gelen gönüllü olarak Duygu Yıldırım ise yavruların denizle buluşmasına tanıklık etmek için çocuklarıyla kumsala geldiğini ifade etti.

Kaplumbağaların denizle kavuşması, farklı ilçelerden gelen vatandaşların ilgi odağı oldu.