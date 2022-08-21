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    Hatay'da caretta carettalar denize ulaştı

    Samandağ ilçesinde yumurtalarından çıkan deniz kaplumbağa yavrularının denize yolculuğu başladı.
    • 21.08.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 15:06
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    Hatay'da caretta carettalar denize ulaştı

    Deniz kaplumbağaları nisan ayından itibaren yumurtalarını kıyıya bırakıyor ve bu ay da yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağalar kuluçkalarını tamamlayarak denizle buluşuyor.

    Türkiye'nin belirli bölgelerinde gerçekleşen bu mucizevi yaşam mücadelesinin yaşandığı yerlerden birisi de Hatay'ın Samandağı ilçesinin kıyıları.

    Yumurtaların açılmasına gönüllüler yardım etti

    Hatay'ın Samandağ sahilinde kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağaların yuvaları, akademisyenler ve çevre gönüllüleri yardımıyla açıldı.

    Hayvanseverlere gün doğumuyla yüzlerini gösteren yavrular kumsaldaki ilerlemelerinin ardından denizle buluştu.

    Hatay'da caretta carettalar denize ulaştı ViDEO

    Hatay da caretta carettalar denize ulaştı #1

    Yaklaşık 2 bin yuva

    AA'nın haberine göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez bölgede yaklaşık 2 bin yuva tespit ettiklerini anlattı.

    Yuvaların 400'ünden yavru çıkışı olduğunu ifade eden Sönmez, "Yaklaşık 40 bin yumurtadan 30 bine yakın yavrunun denize ulaştığını tahmin ediyoruz. Yavru çıkışlarımız devam ediyor. Sezon tamamlandığında yaklaşık 2 bin yuvadaki 100 bine yakın yavruyu denize sağlıklı bir şekilde göndermiş olacağız." dedi.

    Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile kaplumbağaların korunması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

    Hatay da caretta carettalar denize ulaştı #2

    Vatandaşın ilgi odağı oldu

    İlçeye gelen gönüllü olarak Duygu Yıldırım ise yavruların denizle buluşmasına tanıklık etmek için çocuklarıyla kumsala geldiğini ifade etti.

    Kaplumbağaların denizle kavuşması, farklı ilçelerden gelen vatandaşların ilgi odağı oldu. Hatay da caretta carettalar denize ulaştı #3

    Hatay da caretta carettalar denize ulaştı #4

    Hatay da caretta carettalar denize ulaştı #5


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