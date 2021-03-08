Hatay'da çiçekçilik yapan kadının kızı Oxford'da okumuyor

Hatay'da mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un, Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızının burada öğrenim görmediği öğrenildi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Asri Mezarlığı’nın en eski çiçekçilerinden olan 57 yaşındaki Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor.

Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.

"OKUMALARI İÇİN ÇABA HARCIYORUM"

15 yıldır mezarlık girişinde çiçek sattığını anlatan Bozkurt, “Eşim gündelik işlerde çalışıyor, her zaman da iş bulamıyor. Bazen de bana yardım eder. Ben buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum, evime katkı sunuyorum. Çalışmayı seviyorum. Çocuklarıma, liseye başladıkları günden bu yana katkı sunuyorum, onların okuması için çaba harcıyorum. Buradan kazandığım parayla bir çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdi, kızım da halen yurt dışında Oxford Üniversitesi’nde okuyor.” dedi.

"BİZİM İÇİN MÜCADELE EDİYOR"

Oxford Üniversitesi 5’inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen 25 yaşındaki Merve Bozkurt ise, ''Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari’de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları attı.

ANNESİ YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRDÜĞÜNÜ SANIYOR

Ancak Merve Bozkurt'un, Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı. Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi.





















