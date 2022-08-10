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Hatay’da çıkan makilik yangını büyümeden söndürüldü

Hatay’da çıkan makilik yangını büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesindeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Polisler, mahallelinin de desteğiyle ekipler gelene kadar müdahale ederek yangının büyümesini önledi.