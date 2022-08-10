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    Hatay’da çıkan makilik yangını büyümeden söndürüldü

    Hatay'ın Antakya ilçesindeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Polisler, mahallelinin de desteğiyle ekipler gelene kadar müdahale ederek yangının büyümesini önledi.
    • 10.08.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:17
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    Hatay’da çıkan makilik yangını büyümeden söndürüldü

    Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki makilikte, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Polisler ve mahalleli destek verdi

    İhbar üzerine bölgeye hemen polis ekipleri geldi. Polisler, itfaiye ekibi gelene kadar, mahallelinin de su dolu kovalarla desteği sonucu alevlere müdahale ederek büyümesini engelledi.

    Kısa sürede kontrol altına alındı

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. DHA'nın haberine göre, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

    Hatay’da çıkan makilik yangını büyümeden söndürüldü #1

    Hatay’da çıkan makilik yangını büyümeden söndürüldü #2

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    Hatay’da çıkan makilik yangını büyümeden söndürüldü #4

    Hatay’da çıkan makilik yangını büyümeden söndürüldü #5

    Hatay’da çıkan makilik yangını büyümeden söndürüldü #6


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