Hatay'da çökecekmiş gibi duran eğik balkonlu bina

Mimarı yapısı ile dikkat çeken binayı gören yoldan geçen vatandaşlar, çökecek hissi uyandıran balkonlardan gözlerini alamıyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ve mimarı yapısı ile dikkat çeken 6 katlı binanın balkonlarının eğik olması görenleri hayrete düşürüyor.

Binanın yakınından geçenler, her an çökecek gibi durması nedeniyle tedirgin oluyor.

'KIRIK BİNA GİBİ GÖSTERDİK'

Mimar Serdar Kılıçoğlu, yaptığı açıklamada, Kırıkhan Apartmanını yaptıklarını belirterek, "İlçede Kırıkhan’ı temsil eden bir binanın olmaması üzerine bu maksatla binamızı kırık bina gibi gösterdik. Bundan dolayı bu binanın ismini Kırıkhan Apartmanı koyduk" dedi.

'BALKONLARI YAMUK TEK BİNA'

Bu binanın yapılışında ilginç anıları olduğunu anlatan Kılıçoğlu, "Bir müşterimiz ’neden böyle bir bina yaptınız sizin bu bina çökmeye başladı 6 yıl geçmesine rağmen’ dedi. Bu binanın çöktüğünü düşünenler var. Yine yaşlı bir teyze torunu ile kaldırımdan geçerken binanın balkonlarının eğri olduğunu görüp kaldırımdan yola geçtiler üzerimize devrilmesin diye. Buna benzer birçok anımız oldu. Binamız Türkiye’de tek balkonları yamuk binadır" diye konuştu.



