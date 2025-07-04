Hatay'da cüce çift yarım kalan aşklarında 21 yıl sonra mutlu sona ulaştı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve akondroplazi (cücelik) hastalığı nedeniyle 1 metre boyu olan 38 yaşındaki Nurgül Aksoy, görücü usulüyle 15 yaşındayken kendisi gibi 1 metre boyuna sahip 49 yaşındaki Mustafa Sevim'le tanıştı.

Birbirlerini yakından tanıdıktan sonra nişanlanan çift, aralarında yaşanan sorunlardan dolayı ayrıldı.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Asrın felaketinin ardından Mustafa'nın Nurgül'ü arayarak depremde hayatta kalıp kalmadığını öğrenmek istemesi üzerine çift arasındaki aşk yeniden hayat buldu.

Evlenmek için hazırlıklar yapmaya başlayan Nurgül'ün gelinlik giymek istediğini belirtmesi üzerine çift için yardım kuruluşları, AFAD, Yayladağı Belediye Başkanlığı, Yayladağı Kaymakamlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düğün düzenlendi.

"21 YIL SONRA TEKRAR KAVUŞTUK"

21 yıl sonra hayalindeki gelinliği giyerek evlendiğini söyleyen Nurgül Aksoy, şunları söyledi:

Eşimle 15 yaşındayken tanıştık. Görücü usulüyle oldu. İleride nişanlandık. Ondan sonra anlaşamadık diye ayrıldık. Aradan 21 yıl geçtikten sonra tekrardan kavuştuk. Bugün çok mutluyum. Gelinlik hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdiğim için herkesten Allah razı olsun.

"BU MUTLU GÜNDE HEPİMİZ BİR ARAYA GELDİK"

Yayladağı Belediyesi olarak engelli iki bireyin hayalini desteklemekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Bugün buradayız ve çok mutluyuz. Bugün Nurgül ile Mustafa kardeşlerimizin düğünündeydik. İkisi de engelli bireydi. İkisinin de ailelerinden anne babaları vefat etti. Tabii gelin hanımın da bir hayali vardı, gelinlik giyme hayaliydi. Bugün bu mutlu günde hepimiz bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

"NURGÜL'ÜMÜZÜN EN BÜYÜK HAYALİ GELİNLİK GİYMEKTİ"

Nurgül'ün en büyük hayali olan ve özel dikilen gelinlikle dünyaevine girdiğini dile getiren Nurdoğan Kızılgöçek, şu sözleri kullandı: