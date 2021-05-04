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    Hatay'da denizde boğuldu sanılan kişiye ceza kesildi

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulduğu ihbarı üzerine aranan kişi, zıpkınla balık avlarken yakalandı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 11:51
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    Hatay'da denizde boğuldu sanılan kişiye ceza kesildi

    Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik bölgesinde, denize giren bir kişinin gözden kaybolduğunu ve bir daha sahile çıkmadığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik arama kurtarma ekibi hareket geçti.

    Yapılan aramalar sonuç vermezken sahilin başka bir bölgesinde zıpkınla balık avlayan bir kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Bölgede balık avlarken kaybolduğu ihbarı yapılan şahıs olduğu anlaşılan ve ismi açıklanmayan kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulandı.

    Hatay da denizde boğuldu sanılan kişiye ceza kesildi #1

    Hatay da denizde boğuldu sanılan kişiye ceza kesildi #2

    Hatay da denizde boğuldu sanılan kişiye ceza kesildi #3

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