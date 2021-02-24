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    Hatay'da denizde kaybolan Ali için dalgıçlar yine daldı

    Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize açıldıktan sonra botu ile kaybolan Ali Nail Gündoğan için dalgıçlar arama çalışması yaptı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 16:26
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 16:40
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    Hatay'da denizde kaybolan Ali için dalgıçlar yine daldı

    Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra 56 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ın bulunması için Hatay Büyükşehir Belediyesine İtfaiyesine bağlı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ve İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma timi Çevlik ve Konacak sahilinin derinliklerinde arama yaptı.

    BULUNAMADI

    Yapılan çalışmalarda Ali Nail’in izine dair herhangi bir şeye rastlanmazken, ailesi gelecek haberi bekliyor.

    Hatay'da denizde kaybolan Ali için dalgıçlar yine daldı VİDEO



    Hatay da denizde kaybolan Ali için dalgıçlar yine daldı #1

    Hatay da denizde kaybolan Ali için dalgıçlar yine daldı #2

    Hatay da denizde kaybolan Ali için dalgıçlar yine daldı #3

    Hatay da denizde kaybolan Ali için dalgıçlar yine daldı #4

    Hatay da denizde kaybolan Ali için dalgıçlar yine daldı #5

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