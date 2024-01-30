Hatay'da deprem sonrası kareler: Yıkılan binaları çizimleriyle renklendirdi Depremin ardından yerle bir olan kentte çizimler yapan genç kadın, "Umutsuzluğun içinde umarım umut olur" diyerek hayatını kaybeden vatandaşları andı.

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İHA

Asrın felaketinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti.

Binlerce insanın enkaz altında kaldığı, evlerinin yerle bir olduğu depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

11 ilde etkili olan depremde en büyük yıkım ise 25 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Hatay'da oldu.

Çizimleriyle kente renk verdi

Depremin vurduğu kentte hasarlı binaların yıkımlarında sona gelindi.

Antakya ilçesinde yıkımlarının gerçekleştirilmesi beklenen hasarlı binalar, sanatçı Çağla Köseoğlu’nun elinin değmesiyle renklendi.

Hasarlı binalarda 20 farklı noktaya çeşitli çizimler yapan Köseoğlu’nun çalışmalarıyla enkaz kent adeta çiçek açtı.

"Bir kız çocuğu gelerek kendi konteynerlerinin önünü boyamamı istedi"

Çağla Köseoğlu, Antakya’da umut olduğunu göstermek amacıyla böyle bir çalışma yaptığını belirterek, “Antakya’nın duvarlarını renklendiriyoruz. Griliği renklerle boyuyoruz diyerek yola çıktık. İnsanlar duvarlardaki çalışmaları gördükçe mutlu oldu. İnsanlar mutlu olduğu için çizmeye devam ettim. İlk çalışmamda bir kız çocuğu gelerek kendi konteynerlerinin önünü de boyamamı istedi." ifadelerini kullandı.

"Umutsuzluğun içinde umarım umut olur"

Çizimleriyle kente renk katan Köseoğlu, "Onun mutlu olduğunu gördüğümde başka insanların da mutlu olabileceğini düşündüm. Umutsuzluğun içinde umarım umut olur. Gören insanlardan 'bütün kenti boya kızım' diyen amca oldu. Bu mahallenin muhtarı güneş yapmamı istedi, güneşin kendileri için yeniden doğacağını göstermek için. Ben de günebakan yaptım, buradaki insanların güneşe bakması için. Umarım tekrar hep birlikte toparlanacağız, Antakya’yı unutturmamamız gerekiyor. Bunu görecekler burada tekrar yaşam var.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)