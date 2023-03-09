Hatay'da depremden 31 gün sonra kedi kurtarıldı Antakya'da çöken binanın bodrum katında sular içerisinde mahsur kalan 4 yaşındaki kedi Goddik, 31 gün sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 şehirde ağır yıkım meydana gelirken, binlerce vatandaş ile hayvanları da enkaz altında kaldı.

6 Şubat tarihinde Antakya Ekinci Mahallesi Royals Park Sitesi de enkaza döndü. Kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından bugün bir mucize yaşandı.

İki kedisinin enkazın altında kaldığını bildiren ailenin yardım talebi üzerine, bölgeye destek için giden MEYAKO ekipleri, yıkılan Royals Park Sitesi apartmanlarından birinin bodrum katında sular içerisinde sesi duyulan kediyi kurtarmak için harekete geçti.

Uzun süren çabanın ardından 4 yaşındaki kedi Goddik'in sular içerisinde mahsur kaldığı bölüme ulaştı.

Sahibine teslim edildi

Kedi, 31 gün boyunca bodrum katında ve sular içinde mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Ailesine teslim edilen kedi Mersin'e gönderildi.

MEYAKO saha koordinatörü Emrah Kıvrık, kediyi kurtardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Bir kedi daha arıyoruz"

Kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kıvrık, "Kedinin ailesi bize sosyal medya hesabı ihbar hattımızdan ulaştı. Bu kedi için biz depremin ilk gününden itibaren uğraşıyoruz. Aslında iki kedi bunlar bir tane değil. Bir de sarı bir kedileri var o kayıp, onu arıyoruz adı Romeo. Kurtardığımız kedinin adı Goddik, bunu bulduk." dedi.