Hatay'da depremi yaşayan kadın anlattı! Havalara hopladık Antakya'da ağır hasar alan 5 katlı apartmandan ailesiyle sağ çıkan Didem Yalçın, gözyaşları içinde büyük bir felaket yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Hatay’ın Antakya ilçesinde büyük bir yıkıma neden oldu.

Asi Nehri boyunca uzanan yüzlerce bina yerle bir oldu.

Kanatlı Mahallesi’nde eski yapıların yıkıldığı, yenilerin ise büyük hasar almasına rağmen ayakta kalmayı başardığı görüldü.

Bu binalardan biri de esnaf Didem Yalçın’a aitti.

5 katlı apartmanın birinci katında depreme yakalanan 2 çocuk annesi Didem Yalçın, merdivenlerin yıkılmasına rağmen ailesiyle dışarı çıkmayı başardı.

Yaşadıklarını büyük bir felaket olarak anlatan Didem Yalçın, depreme uykuda yakalandıklarını ve büyük bir gürültüyle uyandıklarını hatırlattı.

"O saniyeler bitmek bilmedi"

Herkesin ‘deprem deprem’ diye gelen seslerini duyduğunu anlatan Yalçın, gözyaşlarıyla şunları söyledi: