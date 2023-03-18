Hatay'da depremlerde vefat edenler anıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin 40'ıncı gününde anma yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili yerle bir etti.

Binlerce binanın yıkıldığı şehirlerde enkaz altında kalan 49 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Depremlerden kurtulan çok sayıda vatandaş da konteyner ve çadır kentlere yerleştirildi.

Yaşanan büyük acının üzerinden 40 gün geçti.

Ailelerini, dostunu, sevdiklerini kaybeden depremzedeler, yaşadıkları büyük acıyı yüreklerinde hissetti.

Dualar okundu

Depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir araya gelen depremzedeler, dualar okuyarak enkaz yığınına dönen sokaklarda yürüdü.

Ellerinde Mersin dalları ve yaktıkları tütsülerle yürüyen kalabalık hayatını kaybedenleri gözyaşlarıyla andı.