Hatay'da depremlerden en çok etkilenen mahallenin son hali Depremlerin vurduğu Hatay'ın 5 bin 200 nüfuslu Elektrik Mahallesi adeta enkaz yığınına döndü.

İHA

Asrın felaketi en büyük yıkımı Hatay'da oluşturdu.

Ağır hasar alan yapıların ekseriyeti 20 Şubat'taki Defne depremiyle yerle bir oldu.

Yıkımın ve can kaybının fazla olduğu mahallelerden biride Elektrik oldu.

Bin 200 kişi hayatını kaybetti

Mahalledeki yapı stoğunun büyük kısmı ya zarar gördü yada yıkıldı. 5 bin 200 kişinin yaşadığı mahallede yaklaşık bin 200'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Mahallede enkaz kaldırma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, muhtar Nihat Derviş, hem çalışmaları takip ediyor hem de başka yerlere taşınan mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Hatay’da en fazla yıkımlarından birinin kendi mahallesinde olduğunun altını çizen Derviş, görüntülerinde bunu doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

"Hepsi yıkılacak"

Mahallede sadece 3 yada 4 binanın az hasarlı şekilde kalacağını dile getiren Derviş, şunları söyledi:

5 bin 200’e yakın nüfusumuz vardı. 2019’da 4 bin, 4 bin 200’e yakın seçmenimiz vardı. Seçmen listeleri şu an askıda 3 bine kadar düşmüşüz. İl dışına çıkanlar var, kırsala gidenler var. Binin üzerinde ölümüz var. Bin 100 metrelik bu cadde üzerinde 204 kişi vefat etti. Az hasarlı 3-4 bina dışında hiçbir şey kalmadı. Hepsi yıkılacak.

"Bizim devletimiz çok güçlü"

20 yıldır muhtarlık yaptığı mahallesinin gözlerinin önünde enkaza dönüşünü boğazı düğümlenerek anlatan Derviş, şu ifadeleri kullandı:

Mahallede kalan benden başka kimse yok, birkaç arkadaşla süreci yürütüyoruz. Mahallemin yarısı kırsalda, yarısı il dışına çıktı. Yakınlarında, çadırlarda, seralarda yaşıyorlar. Biz onların ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyoruz. Yardım kolisi geliyor hepsini dağıtıyoruz. Sıkıntılıyız çok. Biz buradan bir yere gitmeyeceğiz. Bizim devletimiz çok güçlü, bizde güçlüyüz. Biz burada kalacağız, insanlarımızı yeniden buraya alacağız. Fay hattı buradan geçmiş olabilir, devletimizde izi o hatta göre yapılar inşa eder. Gidecek yerimiz yok. Biz 3 kişi ile gitmiyoruz. Binlerce kişi var. Hızlı bir enkaz kaldırma çalışması var. Mahallelim pijamayla çıktı gitti, geri dönmedi.

"Çok acı veren bir görüntü"

Mahalledeki tek katlı sağlam yapılardan birinin sahibi Ahmet Yüce, şunları söyledi: