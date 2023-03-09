Hatay'da depremzede çocuklara tablet dağıtıldı Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Defne ilçesinde jandarma ekipleri, çocukların yüzünü güldürmek için çalışıyor.

Asrın felaketinden en çok çocuklar etkilendi.

Çocukların hafızalarından depremin yaralarını sarmak için tüm ülke seferber oldu.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçenin 8 mahallesinde çocuklarla buluştu.

Ekipler, 50 çocuğa tablet hediye etti. Ekipler ayrıca 978 koli su, erzak ve yakacak yardımını vatandaşlara ulaştırdı.

Çocuklar mutlu ediliyor

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, deprem bölgesindeki çadır kent ve konteyner kentlerde asayiş görevlerinin yanı sıra çocuklara da moral olmaya devam ediyor.

Görevliler, oyun oynadıkları afetzede çocuklara çikolata ve bisküvi dağıttı.