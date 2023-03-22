Hatay'da depremzedeler için Ramazan hazırlığı yapıldı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da Ramazan boyunca 4 noktaya kurduğu çadırda 2 bin 500 kişiye iftar ve sahur için yemek yapacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da ramazan hazırlıkları başladı.

Birçok kurum ve kuruluş, Hatay’ın dört bir noktasında iftar çadırı kurdu. İftar çadırlarında sahur servisi de yapılması planlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de Ramazan ayı boyunca 2 bin 500 depremzedeye sahur ve iftar vermek için, 4 noktada çadır kurdu.

Kente hurma gibi Ramazan ayına özel yiyecekler getirildi. İftar ve sahurun hazırlanacağı mutfak görüntülenirken, çadırların Ramazan ayının ilk günü itibariyle faaliyete geçeceği bildirildi.

"Huzur içinde geçmesi için elimizden geleni yapacağız"

Deprem bölgesinde bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve ramazan hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediyesi BURFAŞ Sosyal Tesisler Koordinatörü Serdar Türkan, şunları söyledi: