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- Hatay'da dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
Hatay'da dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpeklerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
- AA
- 17.01.2021 - 17:10
Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı İsalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu için seferber oldu.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çaresiz köpeklere müdahale ederek bulundukları yerden çıkardı.
Ekipler tarafından yiyecek verilen köpekler, koruma altına alındı.