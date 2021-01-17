Hatay'da dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı

Hatay'da dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı

Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpeklerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı İsalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu için seferber oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çaresiz köpeklere müdahale ederek bulundukları yerden çıkardı.

Ekipler tarafından yiyecek verilen köpekler, koruma altına alındı.