Hatay'da dev hortum zeytin ağaçlarını kökünden söktü Altınözü ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte etkili olan hortum, zeytin ağaçlarını kökünden sökerken hortumun şehrin etrafında dolaştığı anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Son günlerde Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına ve yağışlar etkili olmaya devam ediyor.

Hatay’ın Altınözü ilçesi, Sarıbük Mahallesi mevkiinde de hortum etkili oldu.

Aniden ortaya çıkan hortum, mahalle sakinleri arasında paniğe sebep oldu.

Zeytin ağaçlarını söktü

Tarım arazilerinin olduğu bölgede etkili olan hortum, bir zeytin bahçesinde yaklaşık 40 ağacı yerinden söktü.

O anlar kamerada

Hortumun tarım arazilerinde etkisini hissettirdiği anlar, vatandaşların cep telefonun kamerasıyla görüntülendi.

Hortum, yerleşim yerlerinden uzak bölgede meydana gelmesinden dolayı evlere herhangi bir zarar vermedi. Arazide ilerleyen hortum zamanla etkisini kaybederek kayboldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)