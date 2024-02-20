İHA
Son günlerde Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına ve yağışlar etkili olmaya devam ediyor.
Hatay’ın Altınözü ilçesi, Sarıbük Mahallesi mevkiinde de hortum etkili oldu.
Aniden ortaya çıkan hortum, mahalle sakinleri arasında paniğe sebep oldu.
Zeytin ağaçlarını söktü
Tarım arazilerinin olduğu bölgede etkili olan hortum, bir zeytin bahçesinde yaklaşık 40 ağacı yerinden söktü.
O anlar kamerada
Hortumun tarım arazilerinde etkisini hissettirdiği anlar, vatandaşların cep telefonun kamerasıyla görüntülendi.
Hortum, yerleşim yerlerinden uzak bölgede meydana gelmesinden dolayı evlere herhangi bir zarar vermedi. Arazide ilerleyen hortum zamanla etkisini kaybederek kayboldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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