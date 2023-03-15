Hatay'da enkaz başında beklediği eşi kimsesizler mezarlığında bulundu Antakya'da yıkılan evinin enkazından eşinin çıkarılmasını bekleyen Cahit Aşkar, DNA eşleşmesiyle kimsesizler mezarlığında olduğu belirlenen eşinin naaşını oğlunun yanına taşıttı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlere Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yakalanan gazeteci Cahit Aşkar’ın, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde ailesinin yaşadığı Çağ Apartmanı yıkıldı.

Depremin hemen ardından enkaz başına gelen Cahit Aşkar, arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Depremin 3’üncü gününde kızı 28 yaşındaki Dudu Merve Aşkar enkazdan sağ çıkartıldı.

Oğlunun cansız bedeni çıkarıldı

Bir gün sonra ise oğlu 25 yaşındaki Latif Muhammed’in cansız bedenine ulaşıldı. Latif Muhammed’in cenazesi, Yayladağı ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Eşi Ayşegül Aşkar’dan iyi bir haber bekleyen Cahit Aşkar, günlerce enkaz başından ayrılmadı. Enkazda iki farklı bölgede yapılan çalışmalarda Ayşegül Aşkar'ın cesedine ulaşıldı.

Eşi kimsesizler mezarlığına gömüldü

Ancak diğer tarafta yapılan çalışmayı takip eden Cahit Aşkar, eşinin cenazesini fark etmedi. Ayşegül Aşkar'ın cesedine kimse sahip çıkmayınca DNA örneği alınıp, Antakya'daki kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Cahit Aşkar, enkaz tamamen kaldırılmasına rağmen eşine ulaşamayınca Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

DNA eşleşmesiyle tespit edildi

Ayşegül Aşkar'ın babası Miktat Yılmaz'dan DNA örnekleri alınarak kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazelerle eşleştirme süreci başlatıldı. Yapılan DNA eşleştirmesinde Ayşegül Aşkar’ın, kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.

Oğlunun yanına naklettirdi

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından dün eşinin mezarını açtıran Cahit Aşkar, cenazeyi oğlunun Yayladağı’ndaki mezarının yanına naklettirdi.

Oğlunun yanına eşini de defneden Aşkar, "Sevinelim mi, ağlayalım mı? Artık cansız bedenlerini bulduğumuzda sevinir hale geldik." dedi.