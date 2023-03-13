Hatay'da enkazdan çıkardığı depremzedenin nikah şahidi oldu, herkes ağladı Antakya'da polis memuru Emir Bestami Demirtaş tarafından enkaz altından 36 saat sonra kurtarılan Mehmet Tekin'in dünyaevine girdiği nikah töreninde duygusal anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde 36 saat enkaz altında kaldıktan sonra bölgeye gönüllü olarak gelen polis memuru Emir Bestami Demirtaş tarafından kurtarılan Mehmet Tekin, yine evleri depremde hasar gören nişanlısı Dilara Kahraman ile Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlendi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra Alaşehir’de oturan akrabalarının yanına gelen Mehmet ve nişanlısı Dilara Kahraman, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun kıydığı nikahla mutlu sona ulaştı.

Cumhuriyet Parkı Fenerbahçeliler Derneği Lokali’nde kıyılan nikahta, damadı Antakya’da kaldığı enkazın altından 36 saat sonra kurtaran gönüllü polis memuru Emir Bestami Demirtaş ve Alaşehir'e geldikleri günden beri kendileriyle sürekli irtibat halinde olan ve ilgilenen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun eşi Selen Öküzcüoğlu nikah şahitliğini yaptı.

"Eksi 9 derecede kurtarılmayı bekledi"

Gelin-damat ve nikah şahitlerinin gözyaşlarının sel olduğu nikahta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şunları söyledi:

Gelin ve damat deprem bölgesinden geliyorlar. Hayat devam ediyor. Bir tarafta gözyaşı dökerken, böyle mutlu anlara da şahitlik ediyoruz. Mehmet de 36 saat, eksi 9 derecede kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimizden birisi. Ama Mehmet’in de enkaz altındayken, ilk önce nişanlısının bulunduğu mahalleyi sorduğunu iyi biliyorum. Aklı ondaydı. İşte Allah nasip etti. Onları bu günlere çıkardı.

"Ona umut verdim"

Damat Mehmet Tekin’i 36 saat sonra enkaz altından kurtaran Antalya’da görev yapan ve deprem bölgesine gönüllü olarak giden polis memuru Emir Bestami Demirtaş ise duygularını şu şekilde dile getirdi: