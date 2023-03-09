Hatay'da enkazdan çıkarılan görme engelli babasını arıyor Antakya'da yıkılan evinin enkazından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan görme engelli Metin Köse'den haber alınamıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremlerden kurtulan Fariz Çetin Köse ve kardeşi Beste Yıldız, Antalya'nın Finike ilçesine geldi.

Hasyurt Mahallesi'nde üç aileyle kiraladıkları eve yerleşen kardeşlerden Beste Yıldız, depremde görme engelli 62 yaşındaki babaları Metin Köse ve annesi Süheyla Köse'nin yaşadığı evin yıkıldığını söyledi.

Yıldız, enkazdan annesinin cenazesinin çıkarıldığını ancak yaralı kurtarılan ve ambulansla hastaneye götürülen babasından bir daha haber alamadıklarını dile getirdi.

"Babam dayımlarla konuşmuş"

Deprem olur olmaz eşiyle 5 aylık bebeklerini alarak dışarı çıktıklarını anlatan Yıldız, şunları söyledi:

Hemen anne ve babamın kaldığı eve gelmek istedik. Ancak her taraf enkazdı, arabayla ilerleyemedik. Kardeşim bizden önce evimizin enkazına gelmiş, babamla konuşmuş. Babam annemin vefat ettiğini söylemiş. Babam o esnada dayımlarla da konuşmuş.

Fenalaşan kardeşinin bölgeden uzaklaştırıldığını belirten Yıldız, annelerinin enkazdan cenazesinin çıkarıldığını, babalarının ise sağ kurtarıldığını öğrendiklerini kaydetti.

Beste Yıldız, yakınlarının, enkazdan çıkarılan Metin Köse'nin etraftakilerle konuştuğunu ve ardından ambulansla Hatay Mustafa Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğünü anlattıklarını ifade etti.

"Görme engelli olduğu için bir yere gidemez"

O günden sonra babasından hiçbir haber alamadıklarını söyleyen Yıldız, şöyle devam etti: