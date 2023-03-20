Hatay'da enkazdan çıkmayan ailesinin gıyabi cenaze namazını kıldı Antakya'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında bulunamayan eşi ve 3 çocuğu için yetkililerden yardım istedi.

Büyük depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesindeki 250 daireli Rönesans Rezidans yıkıldı.

2013 yılında tamamlanan ve 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satışa çıkarılan 'lüks' yapıda yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut'un da yaşamını yitirdiği sitede, bazı vatandaşlara depremin üzerinden günler geçmesine rağmen ulaşılamadı.

Onlardan biri de Suriye uyruklu Abdo Sanna'nın ailesi oldu.

Eşi ve 3 çocuğu bulunamadı

Depremde Rönesans Rezidans'ta oturan 38 yaşındaki Sanna'nın çocukları 9 yaşındaki Janna, 11 yaşındaki Nader ve 1 yaşındaki Ömer ile eşi 34 yaşındaki Zeynep'ten haber alınamıyor.

"Enkaz başında nöbet tuttum"

Suriye'de eczanesi olan Abdo Sanna, şunları söyledi:

Ben deprem olduğunda Suriye'deydim ve depreme de orada yakalandım. Hemen ailemin yanına Hatay'a gelmek istedim ancak çok zor ulaştım. Geldiğimde oturduğumuz bina yan yatmıştı. Günlerce A2 bloğun enkazı başında nöbet bekledim. Ancak çocuklarım ve eşim enkazdan çıkmadı. Bunun üzerine çevre bölgelerdeki tüm hastaneleri gezdim, kimsesizler mezarlığına baktım, DNA örnekleri verdim ama hiçbir iz bulamadım. Çocuklarım ve eşim nerede bilmiyorum.

"Cenaze namazlarını kıldık"

Rönesans Rezidans'a güvenli olduğunu düşündükleri için taşındıklarının söyleyen Sanna, şu ifadeleri kullandı: