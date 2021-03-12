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    Hatay’da etkili olan fırtına araçlara zarar verdi

    Hatay’da gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle yere düşen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.
    • İHA
    • 12.03.2021 - 01:02
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    Hatay’da etkili olan fırtına araçlara zarar verdi

    Defne ilçesinde de etkisini devam ettiren fırtınada devrilen ağaçlar, vatandaşların arabasına zarar verdi.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Devrilmenin ardından olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ağaç kaldırma çalışması yaptı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Hatay’da etkili olan fırtına araçlara zarar verdi #1

    Hatay’da etkili olan fırtına araçlara zarar verdi #2

    Hatay’da etkili olan fırtına araçlara zarar verdi #3

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