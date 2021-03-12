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- Hatay’da etkili olan fırtına araçlara zarar verdi
Hatay’da etkili olan fırtına araçlara zarar verdi
Hatay’da gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle yere düşen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.
- İHA
- 12.03.2021 - 01:02
Defne ilçesinde de etkisini devam ettiren fırtınada devrilen ağaçlar, vatandaşların arabasına zarar verdi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Devrilmenin ardından olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ağaç kaldırma çalışması yaptı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.