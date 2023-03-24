Hatay'da fay hattı köyün yarısını yok etti Kahramanmaraş merkezli depremler, Hassa'nın kırsal bölgesinde 52 binayı yıktı, 85 bina için acil yıkım kararı alındı.

AA

Asrın felaketinden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesindeki Söğüt Mahallesi'nde yaklaşık 250 bina zarar gördü.

Mahalle muhtarı Mehmet Bulut, 400 haneli mahallede 2 bin kişinin yaşadığını söyledi.

Fay hattının mahallenin yaklaşık 1 kilometre yakınından geçtiğini belirten Bulut, "52 binamız yıkıldı. 85 acil yıkılacak binamız var. 110 da ağır hasarlı binamız var. Toplamda 247 binamız zarar gördü." dedi.

Bulut, depremin hemen ardından gençlerle bir ekip kurduklarını ve yaralıları enkazdan çıkardıklarını dile getirerek, mahallede dayanışma içerisinde çalışma yaptıklarını kaydetti.

"Devletimiz yanımızda"

Depremde 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 yaralının da hastanede tedavi gördüğünü aktaran Bulut, şunları söyledi:

Fay hattı köyün bir kilometre altından geçti ama kerpiç yapıların üzerine betonarme yapı yapıldığı için sarsıntıda kerpiç duvarlar betonun ağırlığını kaldıramadı. O yüzden zayiat çok oldu.



İlk günden beri devletimiz ve milletimiz yanımızda oldu, Allah razı olsun. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Sadece enkaz kalkacak. Zaten devletimizin geçmişte yaptığı gibi aynı şekilde vatandaşları mağdur etmeyeceğine inanıyoruz. Önce Allah'a, sonra devletimize güveniyoruz.

Köyden gidenler geri dönüyor"

Mahallenin tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, depremde hayvanı telef olan depremzedelere devletin inek, koyun ve tavuk verdiğine değinen Bulut, şu ifadeleri kullandı: