Hatay'da gelin kaynana 21 yıllık evlerinin yıkılışına gözyaşı döktü

İHA

Türkiye 6 Şubat depremleriyle büyük yıkıma uğradı...

Deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken Hatay'da binlerce bina enkaza döndü.

Kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Doğanköy Mahallesi’nde ise yıkım gözyaşına neden oldu.

Gelin-kaynana birlikte ağladı

Depremden önce uzun yıllar geliniyle aynı evi paylaşan Keyli Diboğlu, yıllarını geçirdiği yuvasının yıkılışını gelini Sabahat Diboğlu ile birlikte izledi.

Evlerinin yıkılışında acı dolu anlar yaşayan gelin ve kaynana, alışılmışın dışında bu kez birlikte gözyaşı döktü.

"Şu an acılarımızı izliyoruz burada"

Yuvasının yıkılışını üzüntü içerisinde izlediğini belirten Sabahat Diboğlu, şu ifadelere yer verdi:

Kayınvalidem ve kayınbabamın evleriydi, bizler de beraber oturuyorduk. Ben 21 yıldır, kayınvalidem 30 yıldan fazla süredir burada yaşıyordu. Çocuklarımız burada doğup, büyüdü.



Benim kızım bu evden gelin oldu, şu anda sadece acı var. Çok üzüntülüyüz, herkes gibi. Rabbim bu acıyı kimseye yaşatmasın. Deprem günü kıyamet koptu, dünyanın sonu geldi dedik. Burada anılarımız, her şeyimiz gidiyor. Geçmişimiz, çocuklarımızın anıları gidiyor. Şu an acılarımızı izliyoruz burada.