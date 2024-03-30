Hatay'da gönüllüler, depremzedeler için 12 bin kişilik iftar hazırlıyor İskenderun ilçesinde depremin ardından gönüllülerin çabalarıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, Ramazan ayı boyunca afetzedeler için günlük 12 bin kişilik yemek hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ardından etkili bir şekilde çalışmalarını sürdüren gönüllüler, Ramazan ayında da depremzedeler için kazanları iftar yemeği için kaynatmaya devam ediyor.

70 gönüllüyle mahalle mahalle dolaşıyorlar

İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'ndeki mutfakta, 70 gönüllü her gün üç farklı yemek çeşidiyle iftar sofralarını hazırlıyor.

Hazırlanan yemekler, ilçedeki depremzedelere ulaştırılıyor.

İftar yemeğinin yanı sıra, yaklaşık 2 bin kişilik sahur hazırlıklarını da gerçekleştiren gönüllüler, ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri dağıtıyor.

Gönül mutfağının kurucularından Ebru Baybara Demir, Ramazan'ın ilk gününden itibaren mahalle mahalle dolaşarak günde 12 bin kişilik sıcak yemek dağıttıklarını belirtti.

Sahur yemeklerini de hazırlıyorlar

Depremzede vatandaşların daha sağlıklı yiyeceklere ulaşabilmeleri için çalıştıklarını anlatan Demir,

Sahur yemeğini de hazırlıyoruz. Yemek haricinde aynı zamanda günlük 500 ile 1000 arası bize ulaştırılan erzak paketlerini özellikle konteyner kent dışında kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışma yürütüyoruz.

diye konuştu.

Demir, mutfaklarındaki gönüllü sayısının sürekli değiştiğini, şu anda 70 kişiyle yemek yaptıklarını belirtti.

Gastronomi bölümü öğrencileri de destek veriyor

Ramazan Bayramı'ndan sonra da kentte kalıcı projeleri hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

Biz Hatay'ın ışıkları tekrar yanana dek demiştik, inşallah birlikte yakacağız. Uzun zaman burada olmayı planlıyoruz. Ramazandan sonra da kalıcı projelerle buradayız. Çocukların okul kahvaltılarını veriyoruz ama bunun daha sağlıklı yemekler haline getirilerek hem istihdam yaratarak hem okullardaki yemek ihtiyacını karşılamak üzere başka bir sistem üzerine çalışıyoruz. Gönül mutfağı, daha kalıcı projelere destek vermek amacıyla burada olmaya devam edecek.

Farklı üniversitelerde gastronomi bölümü okuyan öğrencilerin de çalışmalarına destek verdiğini anlatan Demir, mezun öğrencilerden bir kısmını işe alarak onlara istihdam sağladıklarını da belirtti.

Çiftçilerin ürünlerini toplamaya da yardım ediyorlar

Gönüllülerden Efsane Gönültaş da Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşadığını ancak sık sık Hatay'daki çalışmalara destek olmak amacıyla buraya geldiğini anlattı.

Mutfakta çalışarak depremzedeler için yemek hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirten Gönültaş, "Burada yapılacak daha çok iş var. İşin bir ucundan tutabilirsem, buradaki insanlara faydalı olabilirsem ne mutlu bana diye düşünüyorum." dedi.

Gönültaş, çiftçilerin bahçelerindeki ürünlerinin toplanmasına da destek olduklarını anlatarak, "İşimiz yalnızca mutfak işi değil, Hatay için buradayız. Onlara fayda sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencisi Şule Nur Büyükaslan, mutfakta çalışarak hem güzel bir iş yaptığını hem de mesleği konusunda deneyim kazandığını belirtti.

Yusuf Aktepe de gönüllü olarak başladığı mutfağın artık devamlı elemanı haline geldiğini söyledi.

Gana'dan gelen Nifisatu Issıka da gastronomi öğrencisi olduğunu depremzedelere destek olabilmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydetti.