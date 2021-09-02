Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum, kısa süreli panik yarattı.

Sinop'tan sonra Hatay'da da hortum çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Meydan mahallesinde denizde çıkan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, kısa bir süre sonra kayboldu. Karaya ulaşmayan hortumda, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Hatay'da hortum paniği VİDEO