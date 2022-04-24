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    Hatay'da Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı kutladı

    Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan Paskalya Bayramı için bir araya gelen Hristiyanlar, kilisede ayin yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 10:47
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    Hatay'da Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı kutladı

    Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya, yurdun dört bir yanındaki Hristiyanlar tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı.

    Hatay'da da Hristiyanlar, Paskalya Bayramı için bir araya geldi.

    Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan Paskalya gününde Ortodoks kilisesinde ayin yapıldı.

    Antakya Ortodoks Kilisesi'nde sabahın erken saatlerinde gerçekleşen kutlamalara, çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı.

    Dualar edilip mumlar yakıldı

    Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde İncil'den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mumlar yakıldı.

    Bayramlaşma yapıldı

    Kilise bahçesinde devam eden ayinde, konfeti atıldı ve ayine katılanlar birbirleriyle bayramlaştı.

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