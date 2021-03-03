Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde beslenme güçlüğü çektiği için ameliyat edilen ineğin karnından 15 kilogram ağırlığında halat ve çivi çıkarıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi’nde yaşayan besici Bülent Cemiloğlu, 4 yıl önce aldığı 8 yaşındaki ineğinin beslenmesinde sıkıntı yaşadığını görünce veterinerden yardım istedi.

Veteriner hekim Ahmet Tutar, tarafından metal dedektörü ile yapılan muayenede ineğin karnında metal olduğu tespit edildi.

Başarılı bir operasyonla ineği sağlığına kavuşturan veteriner hekim Ahmet Tutar yaptığı açıklamada, hayvanın gebeliğinde karnının normalden daha fazla şiştiğini tespit ettiklerini anlattı.

DOĞUMDAN SONRA ŞİŞLİĞİ İNMEDİ

Tutar, ineğin doğumdan 20 gün sonra şişliğin inmemesi üzerine yaptıkları incelemelerde karnında metaller anlaşılması üzerine ameliyata karar verdiklerini belirtti.

Hatay'da ineğin karnından 15 kilo halat çıktı VİDEO

"ÖLÜMCÜL OLABİLİRDİ"

3 kişilik ekiple titiz bir ameliyat yaptıklarını ifade eden Tutar, şöyle konuştu: "Yaklaşık 2 saat süren operasyonun sonunda ineğin karnından 15 kilogram ağırlığında halat ipleri ve büyük bir çivi ile plastik atık çıkarıldı. Metal atıkların 4 yıldır ineğin karnında olduğu anlaşıldı. İneğin şuan bakımlarına devam ediyoruz, biraz daha gecikilseydi ölümcül olabilirdi.''





"ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Ameliyatta çıkanlara inanamadıklarını aktaran besici Bülent Cemiloğlu da,"İp, çivi ve birçok katı plastik atık hayvanımızın karnından çıktı ve kesilmekten kurtulmuş oldu. Bu zamana kadar yaşamasına çok şaşırdık ve çok şükür sağlığına kavuştu." dedi.