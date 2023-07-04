Hatay'da kavun hasatı! 11 TL’den alıcı buluyor Depremin vurduğu kentte ünü ülke sınırlarını aşan tescilli kavun tarladan kilogram fiyatı 11 TL’den alıcı bulurken bu sene rekolte, üreticiyi mutlu etti.

İHA

Hatay'da depremin ardından normal yaşam başladı...

Yaz mevsiminin gelmesiyle Kırıkhan ilçesinde yetişen coğrafi işaretli kavunda hasat da başladı.

Bu sene kavunundaki rekolte ise çiftçinin yüzünü güldürdü.

Tarlada 11 TL’den alıcı bulan Kırıkhan kavunu, Türkiye’nin çeşitli illeri başta olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor.

Öte yandan bereketiyle çiftçinin yüzünü güldüren hasat Amik Ovası'nda, sıcak havada devam ediyor.

"Depremin ardından süreç güzel gidiyor"

Rekoltenin geçen yıla oranla daha iyi olduğunu ve fiyatların kendilerini tatmin ettiğini belirten çiftçi Kaan Mertoğlu, şunları söyledi:

Depremin ardından süreç güzel gidiyor. Hasatlarımız güzel, yerinde her şey. Depremden dolayı üretime ara vermedik, üretmek zorundayız. Bugün de kavun toplamanın 3'üncü günündeyiz.



Mallarımızı yavaş yavaş tarladan çıkarıp halka sunuyoruz. Fiyatlar geçen seneye oranla tatmin edici. Fiyatlar şu anda 10-11 TL civarında. Geçen yıla oranla tabii ki güzel. Emeğimizin karşılığını elbette daha güzel almak isteriz.



Geçen yıla oranla rekolte de çok güzel. Kırıkhan kavunu Türkiye’de 1 numara diyebiliriz. Nereye giderseniz gidin, Kırıkhan kavunu diye satılır.

"Zor oluyor hava sıcak, Temmuz ayındayız"

Kavun hasadının 40 dereceyi bulan sıcakta devam ettiğini ve zorladığını dile getiren işçilerden Ali Bagalsun da, şu şekilde konuştu: