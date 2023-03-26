Hatay'da kayıp aile kimsesizler mezarlığında bulundu

DHA

Hatay'ın Antakya’da ilçesinde yaşayan Türker Nacaroğlu, eşi 49 yaşındaki Yeliz Nacaroğlu, çocukları 16 yaşındaki Ege ve 3 yaşındaki Batu Nacaroğlu depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kaldı.

Arama-kurtarma çalışmaları sonucu çıkarılan cenazelerden Nacaroğlu ailesinden yalnızca Türker Nacaroğlu’nun cenazesi tespit edilerek Antakya'da aile mezarlığına defnedildi.

Ailenin diğer 3 üyesi kimlik tespiti yapılamaması üzerine kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Kızı ve torunlarının cenazelerine ulaşmak isteyen baba Mustafa Beşok, DNA testi vererek çalışmalara başladı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Yeliz Nacaroğlu, çocukları Ege Nacaroğlu ve Batu Nacaroğlu’nun cenazelerinin kimsesizler mezarlığında olduğu tespit edildi.

Ailenin talebi üzerine anne ve çocuklarının cenazesi defnedilmek üzere Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirildi.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Kavala Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocukları Darıca Eski Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenaze namazı sırasında Nacaroğlu ailesinin yakınları uzun süre tabutların başında gözyaşı döktü. Yeliz Nacaroğlu'nun ağabeyi Burhan Beşok ve annesi Rabia Beşok uzun süre tabutlara sarıldı.

Ailenin akrabalarından Aydın Özdinçe şunları söyledi:

Kızı ve iki torunu bulundu. Rönesans Rezidans’ın enkazında kalmışlardı. Kimlikleri tespit edilememişti. DNA testi sonucunda bulundular. Darıca’ya getirildiler ve bugün onların defin işlemlerini yapacağız. İki gün önce savcılıktan aramışlar, daha önceden DNA testi için işlemlere başlamışlardı. Uyuşma sağlandığı için de cenazeleri teslim ettiler.