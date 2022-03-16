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- Hatay'da kedinin ölen yavrusuna karşı tavrı duygulandırdı
Hatay'da kedinin ölen yavrusuna karşı tavrı duygulandırdı
Sokak kedisinin ölen yavrusunu ağzına alıp, parktaki kilime bıraktıktan sonra üzerine kapanıp tüylerini yalaması görenleri duygulandırdı.
- DHA
- 16.03.2022 - 12:10
- Güncelleme : 16.03.2022 - 12:12
Hatay İskenderun sahilindeki parkta ağzında ölü yavrusuyla dolaşan kedi, kilim üzerinde oturup dinlenen gençlere yöneldi.
Kilimin üzerine yavrusunu bırakan kedi, daha sonra üzerine kapandı.
Kedi, ölen yavrusunun tüylerini yaladı.
GÖZDEN KAYBOLDU
Başıyla iteklediği yavrusunu kaldırmaya çalışan kedinin o anları, görenlere duygu dolu anlar yaşattı. Kedi, yavrusunu tekrar ağzına alıp, parkta gözden kayboldu.