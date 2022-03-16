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    Hatay'da kedinin ölen yavrusuna karşı tavrı duygulandırdı

    Sokak kedisinin ölen yavrusunu ağzına alıp, parktaki kilime bıraktıktan sonra üzerine kapanıp tüylerini yalaması görenleri duygulandırdı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 12:12
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    Hatay'da kedinin ölen yavrusuna karşı tavrı duygulandırdı

    Hatay İskenderun sahilindeki parkta ağzında ölü yavrusuyla dolaşan kedi, kilim üzerinde oturup dinlenen gençlere yöneldi.

    Kilimin üzerine yavrusunu bırakan kedi, daha sonra üzerine kapandı.

    Kedi, ölen yavrusunun tüylerini yaladı.

    GÖZDEN KAYBOLDU

    Başıyla iteklediği yavrusunu kaldırmaya çalışan kedinin o anları, görenlere duygu dolu anlar yaşattı. Kedi, yavrusunu tekrar ağzına alıp, parkta gözden kayboldu.

    Hatay da kedinin ölen yavrusuna karşı tavrı duygulandırdı #1

    Hatay da kedinin ölen yavrusuna karşı tavrı duygulandırdı #2

    Hatay da kedinin ölen yavrusuna karşı tavrı duygulandırdı #3

    Hatay da kedinin ölen yavrusuna karşı tavrı duygulandırdı #4

    Hatay da kedinin ölen yavrusuna karşı tavrı duygulandırdı #5

    Hatay da kedinin ölen yavrusuna karşı tavrı duygulandırdı #6

    Hatay da kedinin ölen yavrusuna karşı tavrı duygulandırdı #7


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