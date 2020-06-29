Hatay'da koronavirüs sürecinde balkonlar seraya döndü

Hatay'da koronavirüs sürecinde başlatılan 'Balkonda Hayat Var' projesiyle 1000 kişiye domates, biber, salatalık ve fasulye fidesi dağıtıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinde güzel ve keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla başlatılan "Balkonda Hayat Var" projesiyle fasulye, domates, biber, salatalık yetiştirilen balkonlar adeta seraya dönüştü.

10 KİŞİYE SEBZE FİDANI DAĞITILDI

Hatay Büyükşehir Belediyesince başlatılan projeyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 1000 kişiye sebze fidanı dağıtıldı.

Projeyle ilk ürünlerini almaya başlayanlar verimli zaman geçirmenin yanı sıra kendi yetiştirdikleri sebzeyi yemenin de keyfini yaşıyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Balkonda Hayat Var" projesiyle vatandaşların evlerinde daha verimli vakit geçirmelerini hedeflediklerini söyledi.

"VATANDAŞIMIZI KARAMSARLIKTAN UZAKLAŞTIRDIK"

Proje kapsamında 1000 aileye sebze fidesi dağıttıklarını dile getiren Savaş, "Projeyle vatandaşlarımızı gerilimden ve karamsarlıktan uzak bir dünyaya taşıyalım istedik. Balkonlarında sebze yetiştirsinler ve o sebzelerin tadına varırken pandemiden kurtuluşu kutlasınlar istedik." diye konuştu.

Savaş, projeyle vatandaşların psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerinin yanı sıra sebze yetiştiriciliği konusunda da bilgi sahibi olduğunu kaydetti.

SEBZELERİ ÇOCUĞU OLDU

Sebze fidesi alan 66 yaşındaki Maide Mansuroğlu, evden çıkmadığı 3 aylık sürede yetiştirdiği sebzelere çocuğu gibi baktığını belirtti.

Sebze yetiştirerek evde vaktinin daha güzel geçer hale geldiğini dile getiren Mansuroğlu, "Evde sıkılıyorduk. Sağ olsun belediye bu fideleri gönderdi. Salatalık, domates, patlıcan ve biber yetiştirerek zaman geçirdik. Sabahları yabancı otları temizliyorum, gün aşırı da suyunu veriyorum. Her sabah bakıyorum ne kadar büyümüşler diye keyifli bir uğraş oldu benim için." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Bedia Çadaş da bu süreçte evde çok sıkıldığını söyledi.

Belediyenin verdiği fidelerle ilgilenerek biraz daha iyi vakit geçirdiğini belirten Çadaş, bundan sonra balkonda sebze yetiştirmeye devam edeceğini kaydetti.