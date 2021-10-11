Hatay'da kuş cennetine kepçe ile geçip yol açmaya çalıştı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak alanında kepçe ile yol açmaya çalışan kişiye kuş gözlemcileri tepki gösterdi.

287 kuş türüne sahip olan Hatay’ın Samandağ ilçesi Milleyha’ya yurdun dört bir yanından kuş gözlemcileri geliyor.

Kuş gözlemcilerinin alanda olduğu sırada, bir kepçe bir anda kuşların yoğun olduğu alanda çalışma yapmaya başladı.

KEPÇE SÜRÜCÜSÜ ÖZÜR DİLEDİ

Kuş gözlemcileri kepçeyi görünce kepçenin durması için kepçe sürücüsü ile tartışmaya başladı.

Kepçe sürücüsü kendini buranın kuş cenneti olduğunu bilmediğini söyleyerek özür dileyerek olay yerinden uzaklaştı.

''KOSKOCA ALAN YOK EDİLİYOR''

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, "İyilik hep bizden bekleniyor. Koskoca alan yok ediliyor. Üzerinden daha dün kara taşkuşunun görüldüğü yer tam burası ama biz kuş göremiyoruz, kepçe her yere geçiyor" dedi.