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    Hatay'da nişana giden 100 kişiye korona bulaştı

    Hatay'ın Payas ilçesindeki nişan törenine katılan yaklaşık 100 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, 75 ev karantinaya alındı.
    • İHA
    • 08.04.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 12:07
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    Hatay'da nişana giden 100 kişiye korona bulaştı

    Hatay'ın Payas ilçesinde mesafe kuralının hiçe sayıldığı düğün ve nişan törenleri, vaka sayılarını artırıyor.

    İlçede bir nişan törenine katılan yaklaşık 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    75 EV KARANTİNAYA ALINDI

    Nişan törenine katılan kişilerin yaşadığı Karacami, Yenişehir, Kürtül, İstiklal ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki 75 ev karantinaya alındı.

    Hıfzıssıhha Kurulu kararınca alınan kararla birlikte Payas Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilen evlere giriş çıkış yasaklandı.

    Hatay da nişana giden 100 kişiye korona bulaştı #1

    Hatay da nişana giden 100 kişiye korona bulaştı #2

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