Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da ormanlık alanda 2 bin 221 kök dişi Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Arsuz ilçesi Beyköy Mahallesi'nde bulunan E.G. ve H.G. isimli şahısların ikametlerinde arama yaptı.

SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Aramada, 1 adet 7.65 mm tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi, 1 adet kırma av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet mermi ele geçirildi.

Hatay'da ormanlık alanı kenevir tarlasına çevirdiler VİDEO

KENEVİR VE ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, şahısların ortak kullandığı ormanlık alan içerisindeki tarım arazisinde boyları 2.5 metre civarında 2 bin 221 kök dişi Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 750 gram esrar maddesi ve şahısların kullandığı arazi içerisinde 1 adet terazi ele geçirildi.

KENEVİRLER İMHA EDİLDİ

2 bin 221 kök dişi Hint keneviri sökülüp yakılarak imha edildi. E.G. ve H.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.