Hatay'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle derelerden taşıp Amik Ovası'na dolan sular, havalimanı yakınlarında ev ve ahırların bulunduğu bölgeye yaklaştı.

Hatay'da pazar günü akşamı başlayıp, aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

TARLALAR SULAR ALTINDA KALDI

Bereketli toprakları ile bilinen Amik Ovası’nda yüzlerce dönüm arazi, su altında kaldı. Ekinler zarar gördü. Derelerden taşan sular Aşağıoba Mahallesi’nde bulunan birçok ahır ve evin sınırına kadar ulaştı.

"HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA SULAR İÇİNDEYİZ"

Asi Nehri’ndeki su sümbüllerinin de suyun akışını engellediğini söyleyen mahalle sakini Mustafa Kaplan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da sular içindeyiz. Yine iki günlük sağanak neticesinde, sular ev ve ahırlarımızın sınırına ulaştı, etrafı su doldu. Su baskını tehlikesi altındayız. Yetkililerden su baskınlarına karşı önlem almasını rica ediyoruz” dedi.













