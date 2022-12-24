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Hatay'da sigaraya alıştırılan maymun, nakledildi

Hatay'da sigaraya alıştırılan maymun, nakledildi

Vatandaşlar tarafından sigaraya alıştırılan maymunun, başka bir yere nakledildiği ve ziyaretçilerle temasının kesildiği öğrenildi.