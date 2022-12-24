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- Hatay'da sigaraya alıştırılan maymun, nakledildi
Hatay'da sigaraya alıştırılan maymun, nakledildi
- 24.12.2022 - 17:37
- Güncelleme : 24.12.2022 - 17:39
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir havyanat bahçesinde, kafeste bulunan maymuna, vatandaşlar tarafından sigara uzatıldı.
Gelen teklifi geri çevirmeyen maymun, uzatılan sigarayı içmeye başladı.
Ziyaretçiler tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı.
Görüntülerin yıllar öncesine ait olduğu çıktı
Vatandaşlar konunun güncelliğini merak etti.
Çekilen görüntülerin yıllar öncesine ait olduğu ortaya çıktı. Görüntüler, yeniden sosyal medyada dolaşıma sokulunca gündemde yerini aldı.
Hatay'da sigaraya alıştırılan maymun, nakledildi
Sigaraya alıştırılan maymun nakledildi
Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler tarafından maymunun, sigaraya alıştırılması sonrasında farklı bir yere nakledildiği öğrenildi.
Maymunun insanlarla teması kesildi
Maymunun, ziyaretçilere açık alanda olmayıp insan temasının da kesildiği öğrenildi.
Ayrıca maymunun hayvanat bahçesinde alıştığı sigara alışkanlığı ve isteğinin de belli rehabilitasyon çalışmaları sonucu ortadan kaldırıldığı bildirildi.