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- Hatay'da sokak ortasında iki yılan görüldü
Hatay'da sokak ortasında iki yılan görüldü
Hatay Samandağ'da yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 20.06.2022 - 20:56
Havaların ısınmasıyla, yılanlar ortaya çıkmaya başladı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde bir kişi, evinin önünde yaklaşık 2 metre uzunluğunda iki tane siyah yılan gördü.
Yılanlarında dansı kamerada
Yılanların birbirleriyle dans ettiğini gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
İHA'nın haberine göre, iki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.