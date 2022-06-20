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    Hatay'da sokak ortasında iki yılan görüldü

    Hatay Samandağ'da yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 20.06.2022 - 20:56
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    Hatay'da sokak ortasında iki yılan görüldü

    Havaların ısınmasıyla, yılanlar ortaya çıkmaya başladı.

    Hatay'ın Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde bir kişi, evinin önünde yaklaşık 2 metre uzunluğunda iki tane siyah yılan gördü.

    Yılanlarında dansı kamerada

    Yılanların birbirleriyle dans ettiğini gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

    İHA'nın haberine göre, iki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

    Hatay da sokak ortasında iki yılan görüldü #1

    Hatay da sokak ortasında iki yılan görüldü #2


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