Hatay'da sokak ortasında iki yılan görüldü

Hatay'da sokak ortasında iki yılan görüldü

Hatay Samandağ'da yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Havaların ısınmasıyla, yılanlar ortaya çıkmaya başladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde bir kişi, evinin önünde yaklaşık 2 metre uzunluğunda iki tane siyah yılan gördü.

Yılanlarında dansı kamerada

Yılanların birbirleriyle dans ettiğini gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

İHA'nın haberine göre, iki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.