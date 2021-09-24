Euro
10.3023
-0.07%
Dolar
8.7588
-0.04%
Altın
491.33
0.09%
Borsa
1.401
-0.43%
Bitcoin
390.001
3.61%
EXEN Coin
22.66
-3.32%
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    Hatay'da su sümbülleri denizi istila etti

    İnci gerdanı olarak bilinen, Asi Nehri'nin bazı kısımlarını kaplayan 'su canavarı' olarak da anılan su sümbülleri, sağanak yağış sonrası nehrin denize döküldüğü bölgeyi istila etti.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 01:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da su sümbülleri denizi istila etti

    Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından sürüklendi. Nehrin denizle buluştuğu bölgeyi su sümbülleri kapladı.

    SON 4 YILDA AŞIRI ÇOĞALDI

    Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, su sümbüllerinin 4 yıldır aşırı derecede çoğaldığını belirterek, "İlk ortaya çıktığı zaman bu kadar yoğun değildi. Son iki senedir daha da yoğunlaştı. Yağmurdan kaynaklı akar sularımızın taşması sonucu Asi Nehri, biriken su sümbüllerini denize doğru sürüklüyor" dedi.

    "BİR AN ÖNCE TEMİZLENMELİ"

    Balıkçı Erdoğan Aşker ise, su sümbüllerinin bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi.

    Hatay'da su sümbülleri denizi istila etti-Video

    Hatay da su sümbülleri denizi istila etti #1

    Hatay da su sümbülleri denizi istila etti #2

    Hatay da su sümbülleri denizi istila etti #3

    Hatay da su sümbülleri denizi istila etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir