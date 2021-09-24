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Hatay'da su sümbülleri denizi istila etti

Hatay'da su sümbülleri denizi istila etti

İnci gerdanı olarak bilinen, Asi Nehri'nin bazı kısımlarını kaplayan 'su canavarı' olarak da anılan su sümbülleri, sağanak yağış sonrası nehrin denize döküldüğü bölgeyi istila etti.