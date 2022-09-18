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    Hatay'da Suriyeli bebeğin hastalığına teşhis aranıyor

    Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğuştan vücudunda leke ve kitleler bulunan Suriyeli Abdurrahman İsmail tedavi edilmeyi bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 09:01
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    Hatay'da Suriyeli bebeğin hastalığına teşhis aranıyor

    Suriye'den 2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yerleşen İsmail ailesinin 4 çocuğunun en küçüğü olan 14 aylık Abdurrahman İsmail, vücudunda siyah leke, sırtında ise kitlelerle dünyaya geldi.

    Aile birçok hastaneye başvurdu ancak çocuğa teşhis konulamadı. Anne Fatma ile baba Hedi İsmail maddi imkansızlıklar nedeniyle bebeğin tedavisini yaptıramadıklarını söyledi.

    "Acı çektiğini hissediyorum"

    Çocuğunun rahatsızlığını gözyaşlarına boğularak İHA'ya anlatan anne İsmail, “Abdurrahman Reyhanlı’da doğdu. Doğuştan vücudunda siyah lekeler ve kitleler vardı. Ne olduğunu anlayamadık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini yaptıramadık. Oğlum sürekli kaşınıyor. Rahat uyuyamıyor. Acı çektiğini hissediyorum. Bir an önce tedavi edilmesini ve sağlıklı olmasını istiyorum. Maddi imkansızlık nedeniyle elimizden bir şey gelmiyor.” dedi.

    Hatay'da Suriyeli bebeğin hastalığına teşhis aranıyor ViDEO

    Hatay da Suriyeli bebeğin hastalığına teşhis aranıyor #1

    Geçtiğimiz günlerde Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Abdurrahman bebek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiği hastalığın teşhis çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Hatay da Suriyeli bebeğin hastalığına teşhis aranıyor #2

    Hatay da Suriyeli bebeğin hastalığına teşhis aranıyor #3

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    Hatay da Suriyeli bebeğin hastalığına teşhis aranıyor #5


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